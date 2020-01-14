Литовский депутат предложил отпраздновать захват Москвы Речью Посполитой

«Мы бы выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она, наконец, была освобождена от ига неграмотного дворянства», - предположил Анушаускас.

Таким образом он заочно ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Она отмечала, что удивлена отказом властей Польши официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения», - заявила Захарова накануне.

