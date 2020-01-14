Литовский депутат предложил отпраздновать захват Москвы Речью Посполитой

14 января 202014:55

Депутат литовского Сейма от партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Арвидас Анушаускас заявил, что Литва и Польша могли бы в этом году совместно отпраздновать вхождение войска Речи Посполитой в Московский Кремль осенью 1610 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистов

«Мы бы выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она, наконец, была освобождена от ига неграмотного дворянства», - предположил Анушаускас.

Таким образом он заочно ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Она отмечала, что удивлена отказом властей Польши официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения», - заявила Захарова накануне.

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ФОТО: sklad-man.com
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