Литовский депутат предложил отпраздновать захват Москвы Речью Посполитой
Депутат литовского Сейма от партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Арвидас Анушаускас заявил, что Литва и Польша могли бы в этом году совместно отпраздновать вхождение войска Речи Посполитой в Московский Кремль осенью 1610 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Мы бы выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она, наконец, была освобождена от ига неграмотного дворянства», - предположил Анушаускас.
Таким образом он заочно ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Она отмечала, что удивлена отказом властей Польши официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
«Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения», - заявила Захарова накануне.
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