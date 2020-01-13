Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
В частности, Захарова на своей странице в Facebook выразила непонимание того, что в Польше отмечается дата начала войны, а даты ее завершения игнорируются. По ее словам, таким образом «предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются».
Также Захарова подчеркнула, что развитие ситуации в таком ключе заставит антифашистов «опять уйти в подполье».
Ранее агентству РИА Новости стало известно, что Варшава отказалась официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Празднование обычно проходит 17 января.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистов
- Лавров увидел прогресс в межливийских переговорах в Москве
- Затулин: СБУ готовила теракт на Крымском мосту для Путина
- Иран хочет засудить Трампа за убийство генерала Сулеймани
- Al Arabia сообщил о срыве переговоров по Ливии в Москве