Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистов

В частности, Захарова на своей странице в Facebook выразила непонимание того, что в Польше отмечается дата начала войны, а даты ее завершения игнорируются. По ее словам, таким образом «предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются».

Также Захарова подчеркнула, что развитие ситуации в таком ключе заставит антифашистов «опять уйти в подполье».

Ранее агентству РИА Новости стало известно, что Варшава отказалась официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Празднование обычно проходит 17 января.



