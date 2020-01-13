Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от фашистов

13 января 202020:31

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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В частности, Захарова на своей странице в Facebook выразила непонимание того, что в Польше отмечается дата начала войны, а даты ее завершения игнорируются. По ее словам, таким образом «предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются».

Также Захарова подчеркнула, что развитие ситуации в таком ключе заставит антифашистов «опять уйти в подполье».

Ранее агентству РИА Новости стало известно, что Варшава отказалась официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Празднование обычно проходит 17 января.


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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