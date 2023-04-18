Алиев призвал армян Карабаха принять гражданство Азербайджана или переехать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV заявил, что Карабах является внутренним делом республики.

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В ходе визита в Сальянский район он указал, что Баку не намерен обсуждать свои дела ни с одним из государств.

Что касается проживающих в регионе армян, то Алиев предложил им либо принять гражданство Азербайджана, либо найти другое место жительства.

«Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти своё решение на основе прав человека», - заключил азербайджанский лидер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова организовать переговоры Армении и Азербайджана по мирному договору, но не будет сильно настаивать, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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