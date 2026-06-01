МАГАТЭ зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС после налета дрона

По утверждению станции, он подвергся атаке беспилотного летательного аппарата 30 мая. Радиационный фон на ЗАЭС в норме. Сотрудники МАГАТЭ обнаружили повреждение металлического люка на стене здания, обломки и обгоревшие остатки оптоволокна на земле.

При этом во время обхода команда получила указание укрыться, услышав звуки беспилотников поблизости и огонь на их подавление. МАГАТЭ запросило доступ внутрь здания для дальнейшего обследования, отметив, что оно находится рядом с энергоблоком №6.

До этого гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

