МАГАТЭ зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС после налета дрона
Эксперты МАГАТЭ зафиксировала внешние повреждения машинного зала Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X.
По утверждению станции, он подвергся атаке беспилотного летательного аппарата 30 мая. Радиационный фон на ЗАЭС в норме. Сотрудники МАГАТЭ обнаружили повреждение металлического люка на стене здания, обломки и обгоревшие остатки оптоволокна на земле.
При этом во время обхода команда получила указание укрыться, услышав звуки беспилотников поблизости и огонь на их подавление. МАГАТЭ запросило доступ внутрь здания для дальнейшего обследования, отметив, что оно находится рядом с энергоблоком №6.
До этого гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
