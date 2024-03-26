Россия и Сирия подписали документ о сотрудничестве по мирному атому

Российская госкорпорация «Росатом» и Комиссия по атомной энергии Сирии подписали документ, предусматривающий сотрудничество по неэнергетическому мирному атому. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ходе форума «Атомэкспо-2024» стороны подписали план имплементации меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области неэнергетического применения ядерных технологий, в частности, для медицины и промышленности.

Накануне на «Атомэкспо-2024» российская сторона подписала соглашение о сотрудничестве в области мирного применения атомной энергии с Мали.

Ранее Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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