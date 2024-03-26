Россия и Сирия подписали документ о сотрудничестве по мирному атому

В ходе форума «Атомэкспо-2024» стороны подписали план имплементации меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области неэнергетического применения ядерных технологий, в частности, для медицины и промышленности.

Накануне на «Атомэкспо-2024» российская сторона подписала соглашение о сотрудничестве в области мирного применения атомной энергии с Мали.

Ранее Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях, напоминает RT.

