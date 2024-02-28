Лихачев: «Росатом» построит вторую АЭС в Турции

На правительственном часе в Госдуме он отметил, что, вероятнее всего, это будет площадка под названием «Синоп».

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам ещё одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей», - указал Лихачев.

Ранее глава «Росатома» заявил, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии будет реализован, несмотря на критику США, Великобритании и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

