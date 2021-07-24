Лидеры России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане

«Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии. Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития», - говорится в официальном сообщении.

Ранее представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахед заявил, что организация контролирует около 90% границ Афганистана, сообщает РИА Новости.

