Лидеры России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане
Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили положение дел в Афганистане и их влияние на безопасность в Центральной Азии. Телефонный разговор состоялся по инициативе главы Казахстана, сообщает в субботу его пресс-служба.
«Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии. Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития», - говорится в официальном сообщении.
Ранее представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахед заявил, что организация контролирует около 90% границ Афганистана, сообщает РИА Новости.
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