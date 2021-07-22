Талибы заявили, что контролируют 90% границы Афганистана

Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахед заявил, что организация контролирует около 90% границ Афганистана, сообщает РИА Новости.

По его словам, движение полностью контролирует границу с Таджикистаном - от Бадахшана до Тахара и Кандура, а также границу с Туркменистаном, Ираном и Пакистаном - «за исключением небольших участков».

«Большая часть границы Афганистана с Узбекистаном также находится под контролем талибов, Кабул контролирует только Хайратан в провинции Кальдар», - добавил Муджахед.

Ранее официальный представитель политофиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что организация не намерена захватывать Афганистан военной силой, а намерена найти «политическое решение афганского вопроса», сообщает «Свободная пресса».





