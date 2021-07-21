Лавров: Россия не планирует вводить войска в Афганистан
Россия не рассматривает возможность точечных ударов по территории Афганистана или размещения военных в стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Интерфаксу».
«О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен», подчеркнул министр.
По словам Лаврова, у России есть обязательства перед союзниками, и Москва руководствуется ими в соответствии со статьей Договора о коллективной безопасности.
«При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить», — добавил глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что Россия нацелена на установление диалога в Афганистане, что приведет к политическому урегулированию и будет включать все политические, этнические и иные группы в республике, напоминает RT.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода войск США из страны. Боевики взяли под контроль большую часть регионов республики, отмечает РИА ФАН.
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