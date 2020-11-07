В США телеканалы сообщили о победе Байдена на выборах президента

По данным CNN, Байден получил поддержку большинства избирателей в ключевом штате Пенсильвания. Здесь он получил 20 голосов выборщиков. Таким образом, отмечает телеканал, Байден набрал 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме для победы в 270. При этом поддержка рампа составила 214 голосов выборщиков.

Fox News также предрекает официальную победу Байдену, основываясь на данных о голосовании в Пенсильвании и Неваде.

По информации NBC News, Байден набрал 273 голосов выборщиков.

Сам Байден немедленно прокомментировал прогнозы СМИ в Twitter, поменяв статус на странице, где он теперь указан как избранный президент, сообщает «Интерфакс».

«Америка, для меня большая честь, что вы избрали меня лидером нашей великой страны. Впереди нас ждет тяжелая работа, но я обещаю: я буду президентом для всех американцев, вне зависимости от того, голосовали вы за меня или нет», - заявил Байден.

Напомним, Трамп считает, что результаты выборов сфальсифицированы, и намерен отстаивать свою позицию в суде.

