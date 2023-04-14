Лидеры КНР и Бразилии призвали мир к содействию решению кризиса на Украине

Отмечается, что Си Цзиньпин и Лула да Силва призвали больше стран играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине.

Ранее американские эксперты по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для издания Foreign Affairs выразили мнение, что к концу 2023 года Запад вынудит Украину пойти на переговоры с Россией. По их словам, США и Европа устали от конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

