Лидеры КНР и Бразилии призвали мир к содействию решению кризиса на Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявили, что переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам переговоров в Пекине.

В Китае посоветовали Зеленскому согласиться на мирные переговоры

Отмечается, что Си Цзиньпин и Лула да Силва призвали больше стран играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине.

Ранее американские эксперты по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для издания Foreign Affairs выразили мнение, что к концу 2023 года Запад вынудит Украину пойти на переговоры с Россией. По их словам, США и Европа устали от конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БразилияКНР

Горячие новости

Все новости

партнеры