Лидеры КНР и Бразилии призвали мир к содействию решению кризиса на Украине
Лидер КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявили, что переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам переговоров в Пекине.
Отмечается, что Си Цзиньпин и Лула да Силва призвали больше стран играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине.
Ранее американские эксперты по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для издания Foreign Affairs выразили мнение, что к концу 2023 года Запад вынудит Украину пойти на переговоры с Россией. По их словам, США и Европа устали от конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru