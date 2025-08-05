Румыния объявила о ЧС после получения грязной нефти из Азербайджана
5 августа 202501:38
Министерство энергетики Румынии объявило режим чрезвычайной ситуации, после того, как выяснилось, что получаемая из Азербайджана нефть загрязнена, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Речь идет о загрязнении органическими хлоридами. Об этом стало известно в ходе разгрузки партии из 92 тысяч тонн сырой нефти, загруженной в порту Турции. Минэнерго уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию кризисного уровня.
Ранее Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru