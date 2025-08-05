Румыния объявила о ЧС после получения грязной нефти из Азербайджана

Министерство энергетики Румынии объявило режим чрезвычайной ситуации, после того, как выяснилось, что получаемая из Азербайджана нефть загрязнена, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Речь идет о загрязнении органическими хлоридами. Об этом стало известно в ходе разгрузки партии из 92 тысяч тонн сырой нефти, загруженной в порту Турции. Минэнерго уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию кризисного уровня.

Ранее Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

