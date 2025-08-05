В Telegram впервые верифицирован персональный аккаунт человека

Первым пользователем с таким подтверждением стал основатель мессенджера Павел Дуров. В его аккаунте появилась галочка от Telegram. Она сопровождается меткой под профилем с подписью «Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram».

До сих пор персональные аккаунты на данной платформе не получали официальную верификацию. Для массового пользователя эта функция остается недоступной.

Ранее Дуров заявил, что пользователь Telegram мог продать свой ник за 25 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

