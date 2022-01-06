Совет Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Казахстан миротворческие силы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану действительно нужна помощь стран ОДКБ в преодолении террористической угрозы.

По словам Пашиняна, силы будут направлены в страну на ограниченное время для стабилизации обстановки.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих. По всей стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.



