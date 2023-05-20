Лидеры G7: Поддержим Украину, сколько потребуется
Главы государств группы G7 Подтвердили свое намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это решение зафиксировано в в итоговом заявлении стран-участниц, передает РИА Новости.
«Мы подтверждаем нашу нерушимую поддержку Украине столько, сколько это потребуется», — цитирует заявление RT.
Отмечается, что позиция принята для установления справедливого мира.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН заявил, что запасы ресурсов коллективного Запада, выделяемые Киеву, иссякают, но США намерены «давить» на партнеров с целью вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия.
«Западные страны пытаются что-то декларировать о перемирии на условиях Киева, что продолжает составлять угрозу безопасности нашей страны. Поэтому говорить о перемирии надо очень аккуратно. Финансовая поддержка конфликта продолжается, именно конфликта, а не Украины. На Украину коллективному Западу полностью плевать. Им нужно продолжение этого конфликта, чтобы выматывать Россию и пытаться заставить ее выполнять их условия», - цитирует Чепу Telegram-канала «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru