Лидеры G7: Поддержим Украину, сколько потребуется

«Мы подтверждаем нашу нерушимую поддержку Украине столько, сколько это потребуется», — цитирует заявление RT.

Отмечается, что позиция принята для установления справедливого мира.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН заявил, что запасы ресурсов коллективного Запада, выделяемые Киеву, иссякают, но США намерены «давить» на партнеров с целью вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия.

«Западные страны пытаются что-то декларировать о перемирии на условиях Киева, что продолжает составлять угрозу безопасности нашей страны. Поэтому говорить о перемирии надо очень аккуратно. Финансовая поддержка конфликта продолжается, именно конфликта, а не Украины. На Украину коллективному Западу полностью плевать. Им нужно продолжение этого конфликта, чтобы выматывать Россию и пытаться заставить ее выполнять их условия», - цитирует Чепу Telegram-канала «Радиоточка НСН».

