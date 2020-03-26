Лидеры G20 приняли совместное заявление по коронавирусу

Прошедший в видеоформате саммит стран «большой двадцатки» завершился принятием совместного заявления глав государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заявление принято» - сказал он.

Известно, что главы государств обсуждали координаци. действий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и преодоление экономических последствий эпидемии.

При этом незадолго до начала переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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