Лидеры G20 приняли совместное заявление по коронавирусу
26 марта 202017:27
Прошедший в видеоформате саммит стран «большой двадцатки» завершился принятием совместного заявления глав государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Заявление принято» - сказал он.
Известно, что главы государств обсуждали координаци. действий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и преодоление экономических последствий эпидемии.
При этом незадолго до начала переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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