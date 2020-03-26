Путин прервал встречу с бизнесменами из-за звонка Макрона

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сообществом предпринимателей в Ново-Огареве извинился перед собравшимися и заявил, что вынужден прервать встречу.

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По словам главы государства, это связано с необходимостью провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Прошу прощения, но нам придется закончить, потому что у меня, видимо, на связи коллега из Франции», - сказал Путин, добавив, что еще через 40 минут его ожидает «двадцатка».

Речь идет об онлайн-переговорах лидеров «большой двадцатки». Виртуальная встреча была созвана по инициативе Саудовской Аравии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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