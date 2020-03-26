Путин прервал встречу с бизнесменами из-за звонка Макрона

По словам главы государства, это связано с необходимостью провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



«Прошу прощения, но нам придется закончить, потому что у меня, видимо, на связи коллега из Франции», - сказал Путин, добавив, что еще через 40 минут его ожидает «двадцатка».



Речь идет об онлайн-переговорах лидеров «большой двадцатки». Виртуальная встреча была созвана по инициативе Саудовской Аравии.

