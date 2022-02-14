Лидера «Единой России» в Думе отправили на самоизоляцию

Отмечается, что Васильев работает удаленно и чувствует себя удовлетворительно. У депутата наблюдаются симптомы обычной простуды.

Ранее стало известно, что у лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с COVID-19, диагностировали воспалительные процессы в головном мозге. Сейчас состояние политика стабильно тяжелое.

