Лидера «Единой России» в Думе отправили на самоизоляцию
Лидер фракции «Единая Россия» в Думе Владимир Васильев ушел на самоизоляцию. Причиной стал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Отмечается, что Васильев работает удаленно и чувствует себя удовлетворительно. У депутата наблюдаются симптомы обычной простуды.
Ранее стало известно, что у лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с COVID-19, диагностировали воспалительные процессы в головном мозге. Сейчас состояние политика стабильно тяжелое.
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