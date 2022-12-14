СМИ: Послание Путина Федеральному собранию состоится уже в 2023 году

Президент Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию РФ в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

Песков опроверг информацию о дате послания Путина Федеральному собранию

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году», — отметил собеседник агентства.

Накануне СМИ сообщили, что традиционное послание главы государства Федеральному собранию может пройти 27 декабря. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что это «неправильное сообщение», напоминает «Свободная пресса».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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