СМИ: Послание Путина Федеральному собранию состоится уже в 2023 году
Президент Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию РФ в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.
«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году», — отметил собеседник агентства.
Накануне СМИ сообщили, что традиционное послание главы государства Федеральному собранию может пройти 27 декабря. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что это «неправильное сообщение», напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 977 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 838 / сут.
- В МВД сообщили о задержании причастных к гибели полицейских под Херсоном
- В Турции введут налог на проживание в 2% для туристов
- СМИ: Послание Путина Федеральному собранию состоится уже в 2023 году
- Пушилин анонсировал скорое принятие Конституции ДНР
- Минфин предложил объединить ОМС и ДМС к 2030 году
- Марочко: ВСУ не хватает транспорта в условиях бездорожья
- Глава Минобороны Финляндии станет первым мужчиной-министром в отпуске по уходу за ребенком
- Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада
- Депутат Гурулев: Европа готовится к полномасштабной войне с Россией
- Пушилин: В ДНР мобилизацию не проводят и не планируют
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru