СМИ: Послание Путина Федеральному собранию состоится уже в 2023 году

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году», — отметил собеседник агентства.

Накануне СМИ сообщили, что традиционное послание главы государства Федеральному собранию может пройти 27 декабря. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что это «неправильное сообщение», напоминает «Свободная пресса».

