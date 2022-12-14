Песков: послание Путина Федеральному собранию может пройти в 2023 году
14 декабря 202213:13
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не гадать о формате послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.
По его словам, в письменном виде послания главы государства не бывает, а в очном оно возможно в 2023 году.
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14 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru