Песков: послание Путина Федеральному собранию может пройти в 2023 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не гадать о формате послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

По его словам, в письменном виде послания главы государства не бывает, а в очном оно возможно в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинДмитрий Песков
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