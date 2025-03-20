Лидер Сирии второй раз не пожал руку Бербок

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз не пожал руку главе МИД ФРГ Анналене Бербок во время ее посещения арабской страны. Об этом сообщил телеканал NTV.

Главы МИД Германии и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

Бербок находится со вторым официальным визитом в Сирии. В Дамаске также прибыл депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, с которым аш-Шараа тоже не стал обмениваться рукопожатием. Вместе с тем глава МИД Сирии пожал руку Бербок.

В начале января Бербок уже посещала Сирию, тогда аш-Шараа также не пожал ей руку. Несколько близких к новым властям Сирии новостных каналов страны тогда опубликовали фото визита главы МИД Германии Анналены Бербок. При этом фигура министра на этих снимках заретуширована.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ФРГМИДСирия

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