СМИ: Исламистские власти Сирии заретушировали фото Бербок после ее визита в Дамаск

Несколько близких к новым властям Сирии новостных каналов страны опубликовали фото визита главы МИД Германии Анналены Бербок. При этом фигура министра на этих снимках заретуширована, сообщил немецкий телеканал N-tv.

В частности, объяснили авторы публикации, новостной канал Almharar распространил такие фото в Telegram. Анналена Бербок на них неузнаваема из-за блюра.

Главы МИД Германии и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

Ее французский коллега Жан-Ноэль Барро показан без ретуши, как и несколько сирийских политиков, и другие мужчины в кадре.

Almharar напрямую сотрудничает со Свободной сирийской армией. Это крупнейшее сирийское оппозиционное движение, руководители которого только что захватили власть к стране.

N-tv утверждает, что новый руководитель Сирии также отказался пожать руку Бербок. По всей видимости, предполагает телеканал, потому, что министр — женщина.

О том, что главы МИД ФРГ и Франции отправились в Сирию с необъявленным визитом, стало известно 3 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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