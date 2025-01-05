СМИ: Исламистские власти Сирии заретушировали фото Бербок после ее визита в Дамаск
Несколько близких к новым властям Сирии новостных каналов страны опубликовали фото визита главы МИД Германии Анналены Бербок. При этом фигура министра на этих снимках заретуширована, сообщил немецкий телеканал N-tv.
В частности, объяснили авторы публикации, новостной канал Almharar распространил такие фото в Telegram. Анналена Бербок на них неузнаваема из-за блюра.
Ее французский коллега Жан-Ноэль Барро показан без ретуши, как и несколько сирийских политиков, и другие мужчины в кадре.
Almharar напрямую сотрудничает со Свободной сирийской армией. Это крупнейшее сирийское оппозиционное движение, руководители которого только что захватили власть к стране.
N-tv утверждает, что новый руководитель Сирии также отказался пожать руку Бербок. По всей видимости, предполагает телеканал, потому, что министр — женщина.
О том, что главы МИД ФРГ и Франции отправились в Сирию с необъявленным визитом, стало известно 3 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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