Главы МИД Германии и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отправились с необъявленным визитом в Сирию. Об этом заявили в немецком внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что министры проведут переговоры с лидером пришедших к власти в Дамаске вооруженных формирований Ахмедом аш-Шараа. Кроме того, Бербок и Барро планируют встретиться с представителями гражданского общества.
В МИД ФРГ подчеркнули, что поездка министров осуществляется по поручению Евросоюза.
Ранее стало известно, что 4-5 января в Дамаске пройдет национальная конференция, на которой обсудят будущее Сирии, пишет RT.
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