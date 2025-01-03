Главы МИД Германии и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

Отмечается, что министры проведут переговоры с лидером пришедших к власти в Дамаске вооруженных формирований Ахмедом аш-Шараа. Кроме того, Бербок и Барро планируют встретиться с представителями гражданского общества.

В МИД ФРГ подчеркнули, что поездка министров осуществляется по поручению Евросоюза.

Ранее стало известно, что 4-5 января в Дамаске пройдет национальная конференция, на которой обсудят будущее Сирии, пишет RT.

