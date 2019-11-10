Лидер партии Зеленского ушел в отставку
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ушел с поста главы партии «Слуга народа». Уточняется, что решение о его отставке поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
Кто сменит Разумкова на посту пока неизвестно. Как заявила депутат партии Ирина Верещук, его место может занять Александр Корниенко, который является замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил НСН, что вероятность свержения президента Украины Владимира Зеленского высока из-за его неумелых управленческих действий.
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