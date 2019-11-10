Лидер партии Зеленского ушел в отставку

10 ноября 201914:37

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ушел с поста главы партии «Слуга народа». Уточняется, что решение о его отставке поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Депутат партии Зеленского разрыдалась в Верховной раде. Видео

Кто сменит Разумкова на посту пока неизвестно. Как заявила депутат партии Ирина Верещук, его место может занять Александр Корниенко, который является замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил НСН, что вероятность свержения президента Украины Владимира Зеленского высока из-за его неумелых управленческих действий.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийПолитика