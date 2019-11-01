Депутат партии Зеленского разрыдалась в Верховной раде. Видео

«Вчера на комитете мы достигли каких-то договорённостей. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договорённости не соблюдены», — сказала она и горько заплакала.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в свою очередь попросил депутата «не плакать» и добавил: «пожалуйста», передает RT. Кто-то из коллег депутатов, успокаивая Скороход, напомнил, что ей «рожать ещё».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил депутатам Рады пройти проверку на детекторе лжи. Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что Зеленский таким образом занимается шантажом и запугиванием депутатов, что может привести к развалу президентской фракции «Слуга народа».

«Со стороны Зеленского это сценарий запугивания депутатов, потому что фактически фракция вот-вот должна расколоться. Из нее должно выделиться как минимум 60 мажоритариев, но тогда они большинства в парламенте иметь не будут. Они уже не могут удерживать этот монолит, поскольку идеологически они очень различные. Плюс установлен очень жесткий диктат со стороны этого мальчика Разумкова (спикер Верховной рады — НСН). Нехорошие технологии шантажа используются. Теперь Зеленский уже придумал, что людей надо проверять на детекторе лжи. Пусть он сначала себя проверит, Богдана (руководитель офиса Зеленского — НСН), Разумкова, еще пару людей», — предложил политолог.

