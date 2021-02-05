Лидер немецкой правящей партии поддержал «Северный поток-2»

Новый глава правящей партии ФРГ «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет назвал правильным курс немецкого правительства, поддерживающего проект газопровода «Северный поток-2».

«На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, теперь — у России», — рассказал политик в интервью агентству Reuters.

В бундестаге заявили о необходимости ввести мораторий на строительство «Северного потока - 2»

По словам Лашета, он поддерживает санкции против РФ, введённые Евросоюзом в связи с кризисом на Украине. Однако при этом глава ХДС считает, что немецкой стороне необходимо «гарантировать наше энергоснабжение с помощью этого частного проекта [газопровода]».

Кроме того, Лашет заявил, что «Северный поток-2» едва ли станет «большой проблемой на выборах», которые пройдут в Германии в сентябре.

«Северный поток-2» — трубопровод от побережья России до Германии, общая мощность которого составит 55 млрд кубометров газа в год, напоминает РИА ФАН. Против проекта газопровода активно выступают США и Украина.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2Германия
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