Депутата Госдумы Леонида Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР

Новым лидером ЛДПР единогласным решением был избран глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

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По словам члена партии Ярослава Нилова, Слуцкий был единственным кандидатом на этот пост, за было подано 86 голосов.

Слуцкий сменил на этом посту Владимира Жириновского, который основал ЛДПР в 1992 году и руководил партией до своей смерти в 2022 году.

Ранее Слуцкий был избран председателем фракции ЛДПР в Госдуме, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыВладимир ЖириновскийЛДПРЛеонид Слуцкий
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