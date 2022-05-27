Депутата Госдумы Леонида Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР
27 мая 202213:24
Новым лидером ЛДПР единогласным решением был избран глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.
По словам члена партии Ярослава Нилова, Слуцкий был единственным кандидатом на этот пост, за было подано 86 голосов.
Слуцкий сменил на этом посту Владимира Жириновского, который основал ЛДПР в 1992 году и руководил партией до своей смерти в 2022 году.
Ранее Слуцкий был избран председателем фракции ЛДПР в Госдуме, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru