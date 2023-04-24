«Личное мнение»: Посольство Китая в Париже оценило слова главы дипмиссии о Крыме
Посольство Китая во Франции заявило, что высказывания китайского посла Лу Шае о том, что Крым «изначально был российским», не являлись политическими декларациями, сообщает РИА Новости.
В опубликованном коммюнике отмечается, что замечания посла по вопросу Украины и суверенитета стран СНГ «были выражением его личного мнения».
«Китай уважает суверенный статус республик, появившихся после распада СССР», - указано в документе.
Также в посольстве отметили, что Пекин готов вместе с международным сообществом работать над политическим разрешением кризиса на Украине.
Ранее посол КНР в Париже Лу Шае в эфире французского телеканала LCI заявил, что Крым был российским исторически и является таковым, а страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru