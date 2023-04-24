«Личное мнение»: Посольство Китая в Париже оценило слова главы дипмиссии о Крыме

В опубликованном коммюнике отмечается, что замечания посла по вопросу Украины и суверенитета стран СНГ «были выражением его личного мнения».

«Китай уважает суверенный статус республик, появившихся после распада СССР», - указано в документе.

Также в посольстве отметили, что Пекин готов вместе с международным сообществом работать над политическим разрешением кризиса на Украине.

Ранее посол КНР в Париже Лу Шае в эфире французского телеканала LCI заявил, что Крым был российским исторически и является таковым, а страны бывшего СССР не имеют эффективного статуса в международном праве, сообщает RT.