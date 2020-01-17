Личная встреча Мишустина и Медведева длилась больше часа

17 января 202014:04

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его предшественник на этом посту Дмитрий Медведев провели встречу в Доме правительства. Как отмечают информагентства, их общение один на один длилось более часа.

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После этого Мишустин и Медведев пришли на встречу с членами правительства в отставке, продолжающими исполнять свои обязанности.

Как передает РИА Новости, Медведев пожелал преемнику и кабмину успехов, отметив, что их работа требует максимальной отдачи и подвергается критике.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января после выступления президента Владимира Путина перед Федеральным Собранием. На утверждение кандидатуры Мишустина в Госдуме и его назначение на пост премьер-министра потребовались одни сутки.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
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