Личная встреча Мишустина и Медведева длилась больше часа

После этого Мишустин и Медведев пришли на встречу с членами правительства в отставке, продолжающими исполнять свои обязанности.

Как передает РИА Новости, Медведев пожелал преемнику и кабмину успехов, отметив, что их работа требует максимальной отдачи и подвергается критике.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января после выступления президента Владимира Путина перед Федеральным Собранием. На утверждение кандидатуры Мишустина в Госдуме и его назначение на пост премьер-министра потребовались одни сутки.

