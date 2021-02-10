Либертарианцы отказались от акции в поддержку Навального в Москве

Власти Москвы не согласовали проведение митинга в поддержку Алексея Навального 23 февраля из-за неблагополучной эпидситуации. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь незарегистрированной Либертарианской партии России Александр Гуд. Он подчеркнул, что мэрия Москвы отказала в проведении митинга с формулировкой «в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Гуд подчеркнул, что департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредил организаторов и участников митинга об ответственности в случае проведения несанкционированного митинга. Гуд отмечает, что партия не будет проводить акцию 23 февраля.

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Ранее стало известно, что столичные власти не согласовали проведение шествия и митинга партии КПРФ, запланированных на 23 февраля. Коммунисты в понедельник подали в правительство Москвы уведомление о проведении акции, приуроченной ко Дню Советской армии. КПРФ планировала организовать шествие от Пушкинской площади и митинг на площади Революции.

Однако мэрия столицы не разрешила провести акцию, объяснив это запретом на массовые мероприятия из-за ограничений по коронавирусу.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
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