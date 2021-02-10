Либертарианцы отказались от акции в поддержку Навального в Москве

Власти Москвы не согласовали проведение митинга в поддержку Алексея Навального 23 февраля из-за неблагополучной эпидситуации. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь незарегистрированной Либертарианской партии России Александр Гуд. Он подчеркнул, что мэрия Москвы отказала в проведении митинга с формулировкой «в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Гуд подчеркнул, что департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредил организаторов и участников митинга об ответственности в случае проведения несанкционированного митинга. Гуд отмечает, что партия не будет проводить акцию 23 февраля.