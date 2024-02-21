«Либералы и ценности»: В ФРГ назвали различия между западными и восточными немцами
В Восточной Германии живет лишь 17% населения страны, при этом у них остались теплые воспоминания о дружбе с СССР, отметил Александр Рар.
Между западными и восточными немцами есть достаточно большая разница в ценностях и отношении к России, рассказал немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН. Несмотря на это, Россия не должна денонсировать договор «Два плюс четыре» с Германией, указал он.
Ранее глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» («Договор «Два плюс четыре»), подписанный в 1990 году. По его словам, документ, подписанный Германской Демократической Республикой (ГДР), ФРГ, Великобританией, США, СССР и Францией о том, что народы этих стран живут в мире друг с другом, фактически не реализуется. Рар считает, что денонсация договора приведет к хаосу в мировой политике.
«Я против того, чтобы договоренности менять в одностороннем порядке. Это приведет к полному хаосу в мировой политике и только к дальнейшей эскалации и ныне уже очень опасного конфликта. Западные немцы, а их гораздо больше... В Восточной Германии живет только 17% населения, это меньше четверти немецкого населения. В Западной Германии немцы совсем другие: они выросли все в трансатлантизме, либеральных ценностях, выбирают «зеленые» партии. На востоке Германии, действительно, живут еще немцы, которые стремятся к традиционным немецким ценностям гораздо больше», - сказал Рар.
Он отметил, что жители Восточной Германии поддерживают правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии». По словам Рара, восточные немцы – это более старое население, у которых остались теплые воспоминания о дружбе с СССР.
«Там много поддержки таких партий, как «Альтернатива для Германии». Это альтернативные парии, которые не в мейнстриме. Они по своему политическому складу выходят гораздо ближе к восточному немецкому населению. Восточная Германия, по моему наблюдению, более старое население: пенсионеры и люди старше 50 лет именно так думают. У многих из них неплохие воспоминания о дружбе с СССР и пребывании тогда в советском блоке. Пока еще есть достаточно большая разница между западными и восточными немцами», - резюмировал собеседник НСН.
Соглашение «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» состоит из 10 статей, регулирующих внешнеполитические аспекты объединения Германии в единое государство. В документе указывается, что Германия, в частности, будет придерживаться мирной позиции и откажется от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием, передает «Радиоточка НСН».
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