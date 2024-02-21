«Я против того, чтобы договоренности менять в одностороннем порядке. Это приведет к полному хаосу в мировой политике и только к дальнейшей эскалации и ныне уже очень опасного конфликта. Западные немцы, а их гораздо больше... В Восточной Германии живет только 17% населения, это меньше четверти немецкого населения. В Западной Германии немцы совсем другие: они выросли все в трансатлантизме, либеральных ценностях, выбирают «зеленые» партии. На востоке Германии, действительно, живут еще немцы, которые стремятся к традиционным немецким ценностям гораздо больше», - сказал Рар.

Он отметил, что жители Восточной Германии поддерживают правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии». По словам Рара, восточные немцы – это более старое население, у которых остались теплые воспоминания о дружбе с СССР.

«Там много поддержки таких партий, как «Альтернатива для Германии». Это альтернативные парии, которые не в мейнстриме. Они по своему политическому складу выходят гораздо ближе к восточному немецкому населению. Восточная Германия, по моему наблюдению, более старое население: пенсионеры и люди старше 50 лет именно так думают. У многих из них неплохие воспоминания о дружбе с СССР и пребывании тогда в советском блоке. Пока еще есть достаточно большая разница между западными и восточными немцами», - резюмировал собеседник НСН.

Соглашение «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» состоит из 10 статей, регулирующих внешнеполитические аспекты объединения Германии в единое государство. В документе указывается, что Германия, в частности, будет придерживаться мирной позиции и откажется от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием, передает «Радиоточка НСН».

