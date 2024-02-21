В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года
Договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» («Два плюс четыре»), подписанный ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в 1990 году, следует денонсировать, считает глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил Гемпель, соглашение фактически не реализуется. Денонсацию договора поддерживает вся немецкая община региона.
«Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора, и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», — указал глава автономии.
По словам Гемпеля, немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Берлина в отношении России. Собеседник РИА Новости напомнил, что соглашение предусматривало в том числе меры по контролю над вооружениями, разоружению, укреплению доверия. Подписавшие договор выразили готовность не рассматривать друг друга как противников и работать над сотрудничеством, однако нынешние власти ФРГ «полностью попрали данные предшественниками обещания».
Ранее в России предложили денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru