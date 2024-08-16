«Лекала Запада»: Очернение РФ в армянском учебнике назвали ударом по народу Армении
Нынешняя власть Армении действует по логике турецко-азербайджанского тандема, пытаясь переформатировать национальное самосознание армян в пользу врага, заявил НСН Арман Абовян.
Искаженная подача истории в новом учебнике Армении, где Россия выступает оккупантом, несет вред и угрозу в первую очередь для самой Армении. Об этом НСН заявил экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.
МИД России в своем Telegram-канале раскритиковало армянский учебник по истории для восьмого класса, в котором «в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX веков». Речь идет о главе «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», в которой Москва увидела попытку пересмотреть итоги Русско-персидской войны 1826–1828 годов. Туркманчайский мир там назван «аннексией» Восточной Армении. В ведомстве назвали это очередной попыткой переписать историю. Абовян подчеркнул, что эта ситуация вредит прежде всего Армении, а не России, как это может показаться.
«Любой нормальный человек понимает, что это «изнасилование» собственной истории, когда черное выдается за белое. Когда русских называют оккупантами, получается, что турки или те империи, которые угрожали уничтожением Армении, они, убивая армян, приносили благо. Идет «перепрошивка» сознания. Действуя по западным лекалам в плане изменений истории Армении, они не учли только одно, что для нас история написана кровью нашего же народа. И тут удар идет не столько по русским, сколько по армянскому национальному самосознанию. Нынешняя власть Армении действует согласно западной логике, а если быть точнее - логике турецко-азербайджанского тандема. Это в первую очередь генерирование угроз. Может показаться, что эта антироссийская ситуация бьет по России, но нет, она в первую очередь бьет по Армении, которая сейчас переживает самые темные времена за новейшую историю. Враги армянского народа будут пытаться испортить отношения между двумя странами. Тренд на ухудшение отношений будет продолжаться. Не будем забывать, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что основная цель США – это оторвать Армению от евразийского (российского) вектора», - рассказал собеседник НСН.
В МИД РФ отметили, что Туркманчайский мирный договор, завершивший Русско-персидскую войну, до сих пор оценивался как имеющий «колоссальное значение» для восстановления армянской государственности. Согласно этому договору, персидский шах «уступил» Российской империи в собственность ханство Эриванское и ханство Нахичеванское, которые тогда являлись частями Восточной Армении. Однако в новом учебнике этот документ трактуется Арменией как «аннексия».
В МИД РФ также напомнили о совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Николы Пашиняна от 19 апреля 2022 года, в котором лидеры договорились продолжить совместную борьбу с «пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории».
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