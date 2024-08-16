«Лекала Запада»: Очернение РФ в армянском учебнике назвали ударом по народу Армении

Искаженная подача истории в новом учебнике Армении, где Россия выступает оккупантом, несет вред и угрозу в первую очередь для самой Армении. Об этом НСН заявил экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.

МИД России в своем Telegram-канале раскритиковало армянский учебник по истории для восьмого класса, в котором «в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX веков». Речь идет о главе «Насильственное присоединение Восточной Армении к России», в которой Москва увидела попытку пересмотреть итоги Русско-персидской войны 1826–1828 годов. Туркманчайский мир там назван «аннексией» Восточной Армении. В ведомстве назвали это очередной попыткой переписать историю. Абовян подчеркнул, что эта ситуация вредит прежде всего Армении, а не России, как это может показаться.