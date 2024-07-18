Депутат Затулин: Армения сделала еще один шаг для прекращения контактов с РФ
Назначение американского военного советника на работу в Министерство обороны Армении – последовательный шаг Еревана для прекращения отношений с Москвой, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он отметил, что теперь все скрытые попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна «сливать» информацию о военном сотрудничестве с Россией западным партнерам стали явными. Именно поэтому представитель США появился в Минобороны Армении. Этот шаг – еще один способ приблизить разрыв отношений с РФ, а также настроить граждан Армении против России.
Затулин уверен, что Москве стоит не просто на словах осудить решение Армении, но и жестко предупредить о том, что РФ осудит репрессии в отношении протестующих против правительства Пашиняна.
Ранее Минобороны Армении также сообщило о начале совместных учений с Вооруженными силами США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru