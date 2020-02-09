Лех Валенса высмеял требования Варшавы о репарациях к Москве
Экс-президент Польши Лех Валенса сыронизировал по поводу заявления заместителя главы польского МИД Павла Яблонского о том, что страна имеет право требовать репарации от России. Об этом пишет издание «Собеседник.ru».
В Варшаве возлагают на Россию ответственность за развязывание Второй мировой войны, как и на Германию. В связи с этим считают, что могут претендовать на получение российских выплат за ущерб, нанесенный в ходе крупнейшей военной кампании ХХ века.
«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли», — пошутил Валенса.
Валенса также отметил, что польский и российский народы достойны жить в мире, и напомнил действующим властям, что от Варшавы до Москвы ближе, чем до Вашингтона, уточняет Газета.ru.
Ранее политолог Александр Асафов в эфире НСН объяснил, что в последнее время Польше заговорили о компенсациях от Германии и России из-за того, что в 2019 года Евросоюз прекратил оказывать Варшаве финансовую помощь.
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