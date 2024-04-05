Телеграм: ранение Чибиса и нелегитимность Зеленского
Покушение на губернатора Мурманской области на фоне отказа Украины от президентских выборов в 2024 году стало главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Покушение на губернатора Мурманской области
В четверг вечером на губернатора Андрея Чибиса напали после его встречи с жителями Апатитов. Житель города Александр Быданов ранил главу региона ножом в живот. Чибису сделали операцию, он уже пришел в себя и записал видеообращение из больничной палаты. Нападавший заявил правоохранительным органам, что на преступление его подтолкнул «голос в голове».
«Безграничный аналитик» сомневается насчет «голоса в голове»:
«Вообще "голоса в голове" – это любимая отмазка всех времен и народов для преступников, которые хотят попасть на принудительное лечение, а не на зону. Большинство из таких "слышащих голоса" в действительности проблем с психическим здоровьем не имеют. Кстати, пока никаких оснований говорить о каких-либо "украинских следах" нет. Покушение могло быть действительно акцией одного человека, которому даже мошенники с Украины никогда не звонили. В общем, в этом моменте разберется следствие».
Депутат Госдумы Валерий Селезнев тоже размышляет о мотивах преступника:
«Очевидно, что первое лицо любого региона должно иметь постоянную и надежную личную охрану, ведь на то оно и первое лицо. Это, еще раз подчеркну, очевидное правило кратно актуализируется на фоне СВО. Те пиар-менеджеры, кто считает, что губернатор должен быть этаким рубаха-парнем для населения своего региона, крепко ошибаются, ибо губернатор - это вершина реальной власти на вверенной ему территории. А к абсолютной власти всегда есть вопросы, в том числе и у отдельно взятых, абсолютно больных на голову людей, готовых решать свои вопросы самыми радикальными способами. Чибис, будучи весьма открытым к общению и конструктивной критике человеком, видимо, решил частично пренебречь правилами собственной безопасности, получив в результате удар ножом в живот от больного урода. Обидно, очень. Но, возможно, у данного преступления совсем другие корни, с учетом того, что Чибис фигура, знаковая для развития стратегического, наиважнейшего для России Арктического региона, включая Севморпуть и опорную сеть арктических территорий. Держись, Андрей Владимирович, твои друзья по всей стране молятся за тебя».
«Умный еврей при губернаторе» интересуется наличием охраны:
«Давненько у нас не случалось терактов против губернаторов. "Голос в голове" сказал 42-летнему мужику напасть на главу Мурманской области с ножом. Хорошо, что не боевая организация социалистов-революционеров... Однако где была охрана? Обычная губернаторская охрана из Росгвардии?»
«Темник» желает губернатору выздоровления:
«В связи с покушением на губернатора Мурманской области А. Чибиса вспомнилось. Пятнадцать лет назад житель Кировска (это одна агломерация с Апатитами) убил мэра Кировска и его заместителя прямо в кабинете. Та трагедия легла в основу фильма "Левиафан". Но тут совсем другая история – то ли псих с голосами в голове, то ли псих с голосами с украинским акцентом в телефонной трубке. Следствие установит. Сейчас главное – спасти губернатора. Держитесь, Андрей Владимирович!»
Пранк с главой МОК
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Главной темой разговора стали попытки западных стран помешать проведению Игр дружбы в России.
«Мюсли вслух» излагают суть разговора:
«Пранкеры Вован и Лексус снова порезвились. В разговоре с ними глава МОК Бах рассказал немало интересного о политике его организации в отношении российского спорта. Не то, чтобы мы раньше питали какие-то иллюзии, но зафиксировать лишний раз не помешает. В частности, Бах признал, что комитет просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их до Олимпиады в Париже. Помимо этого, глава МОК призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы в России, а также добавил, что Франция в лице президента Макрона и другие страны ЕС поддержат этот бойкот. И добавил, что в прошлом году перед последними играми БРИКС в Южной Африке его организация позаботилась, чтобы они не имели никакого резонанса в мире спорта. Как видим, современный МОК – это структура, которая подменила суть спорта – быстрее, выше, сильнее – избирательными политическими санкциями и банальной слежкой. Повторим ранее высказанную мысль: надежда на возвращение к идеалам спорта у человечества все еще есть, и называется она Игры Дружбы в России».
Журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова не находит в заявлениях Баха ничего неожиданного:
«Один африканский лидер, временно воплотившись в Вована и Лексуса, переговорил с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Опустим, что Бах в разговоре подтвердил: санкции против российских спортсменов – дело политическое. Это и так всем ясно, как Божий день. А после того, как Израиль со своими флагом и гимном был допущен к Олимпиаде, а Россия за "агрессию против Украины" – нет, стало совсем уж плохим тоном говорить о политической предвзятости МОК. Я бы опустила даже тот отрывок речи олимпийского функционера, где он советует "африканскому лидеру" пытаться всячески мешать проведению Игр дружбы в России. Просит, чтобы страны Африки не отправляли на Игры своих спортсменов, а МОК за это был бы очень "африканскому лидеру" благодарен. Мало того, Бах угрожает – намекает на то, что спортсмены, которые поедут в Россию, в дальнейшем будут отлучены от участия в олимпийских играх. И ничто в его спокойном слегка порозовевшем лице не выдает нервного возбуждения. Только глаза под очками загораются в предвкушении насолить лично Путину».
Канал «Спецоперация на Украине. Правдивые новости» убежден, что Россия вместе со странами БРИКС и другими дружественными государствами должна создать альтернативу МОК:
«Он окончательно себя дискредитировал и изжил. Применяются уже даже не двойные, а многоуровневые стандарты в отношении России. Все эти нейтральные флаги, медали, недопуск российских спортсменов, попытка принудить наших ребят, желающих поехать на Олимпиаду, осудить спецоперацию, дискриминация участников наших международных Фиджитал-игр в Казани или грядущих Всемирных Игр Дружбы в Екатеринбурге – это вообще что? Глава этого моха, простите, МОКа Томас Бах когда-то восхищенно охал и ахал, какие классные объекты построила Россия к Олимпийским Играм в Сочи 2014 года и какой высокий уровень проведения соревнований показала наша страна. Теперь этот же европейский чиновник плачется и треплется о "российской агрессии". Хорошо его расчехлили российские пранкеры Вован и Лексус, полюбуйтесь!»
«Оптимистка в штатском» видит позитивные моменты:
«Факт притеснения и нацисткой фильтрации россиян и белорусов для нас не стал неожиданным, однако узнать техническое описание процесса от фрица Баха было интересно. Еще пришла к выводу, что грядущая так называемая "Олимпиада" – ни что иное, как сборище лиц сомнительного свойства. И там, в Париже, физически небезопасно. Поэтому отсутствие нормальных людей из России и Беларуси на т.н. "Олимпиаде" – безусловное благо».
«РосСкандал» пишет, что российские спортсмены из Крыма отказались ехать на Олимпиаду в Париже:
«Глава Крыма Аксенов поддержал решение спортсменов полуострова не участвовать в парижской олимпиаде. Он обвинил МОК в предательстве олимпийских принципов и превращении в инструмент политической мести. "Они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. <…> Ехать на олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется", – заявил Аксенов. Полностью согласны! НЕ ПОНИМАЕМ! Зачем туда ехать, особенно после того, как пранкеры Вован и Лексус раскрыли во всей красе всю подлую русофобскую душонку главы МОК Томаса Баха. Эта мерзкая жабень спуталась с укронацистами, чтобы отслеживать патриотические высказывания российских спортсменов! Крымчанам уважуха! А тем атлетам РФ, кто собрался ехать на олимпиаду Баха – самое время одуматься!»
На Украине отказались от президентских выборов
31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за военного положения Владимир Зеленский их отменил. С 21 мая, когда истекут президентские полномочия Зеленского, он перестанет быть легитимным главой государства.
«Грубо? Простите!» объясняет:
«Согласно конституции Украины, во время военного положения продлеваются полномочия только Верховной Рады, а про президента там ни слова – значит, Зеленский нелегитимен. Они там наваяли закон о военном положении, конечно, дабы прикрыться хоть каким-то фиговым юридическим листочком, который запрещает избирать президента, но то такое, юридическая коллизия: выборы президента, согласно конституции, у соседей проводят в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства. И тут КАКБЭ можно говорить, что положения закона противоречат конституции. Вот комментарий украинского юриста: "Нормы Закона о военном положении предусматривают запрет на проведение выборов во время военного положения. Но нормы Конституции предусматривают обязательные выборы Президента в последнее воскресение марта его срока, и нормы Конституции имеют высшую юридическую силу и являются нормами прямого действия. Таким образом, есть противоречие, но приоритетную силу имеют нормы Конституции Украины"».
Политик Николай Стариков проводит исторические параллели:
«То, что происходит сейчас на Украине, начиная после 31 марта, это называется узурпация власти или беззаконие. И вот здесь прямые параллели с тем, что происходило в нацистской Германии. Почему я говорил вам, что от Гитлера нам будет очень легко перейти к Зеленскому? Потому что прям близнецы-братья, если так можно сказать. Единственный аргумент, которым Запад эту близость и схожесть отбивает, это еврейское происхождение Зеленского. Ну, я думаю, что мы все больше убеждаемся в том, что когда проводился кастинг, подготовка к тому, кто должен стать следующим главой Украины, кто должен будет развязать эту кровавую войну, то обязательным условием было еврейское происхождение, чтобы этот нацизм можно было как-то отбивать. Ну, как же так? Такого быть не может».
«Одесса Zа Победу!» пишет, что офис Зеленского готовит ему вечное правление:
«На фоне окончания президентского срока Владимира Зеленского глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью американскому изданию "Politico" предложил не отменять военное положение. Он считает, что "после окончания войны все украинцы должны в виде трудовой повинности восстанавливать страну в режиме военного положения. А когда оно закончится, то есть через 5-10 лет, можно будет перейти на мирное время". Отметим, что согласно украинскому законодательству, при военном положении выборы не проводятся. То есть Андрей Ермак имел в виду, что если Зеленский останется во главе Украины после окончания конфликта, то он будет править еще 10 лет. Украина – самая демократичная страна в Европе (нет)».
«Всевидящее око» уверено, что отмена выборов связана с уверенностью Зеленского в том, что он бы их проиграл:
«Наркофюрер Зеленский струсил – даже несмотря на то, что его главный соперник, главкомандувач Залужный, был заблаговременно уволен со своего поста, признан негодным к военной службе, а заодно назначен послом в Лондон. В недавнем соцопросе, выяснявшем, за кого из кандидатов проголосовали бы украинцы, если бы выборы состоялись сегодня, фамилия Залужного отсутствовала вообще. В итоге действующий президент Украины соревновался с Женщиной с Косой (Юлия Тимошенко – 12,31%) и Кровавым Кондитером (Петр Порошенко, 7,66%). На их фоне полученные паном Гнидой 15,77% выглядят настоящей победой. Но это если забыть, что кандидат "другой" (без уточнения фамилии) набрал почти 60%. Социология как бы намекает кокаиниссимусу, что на выборах ему в лучшем случае светит второе место – и то, если очень повезет. И Зеленский мудро решил не рисковать».
«Длинный комментарий» полагает, что США тоже теперь сомневаются в легитимности Зеленского:
«Госсекретарь США Блинкен исключил участие американских военных в российско-украинском конфликте. "Никаких войск США на территории Украины не будет", – подчеркнул американский чиновник. Вероятно, одна из причин подобного заявления – отказ Зеленского от выборов, якобы из-за военного положения в стране. Значит, де-юре отмена выборов – захват власти и переход к диктатуре».
На Украине снизили возраст мобилизации
Во вторник Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.
«АДЕКВАТ Z» сомневается, что это поможет ВСУ:
«Это большая недостаточность ежедневного уличного улова в текущем режиме. Как для затыкания дыр прямо сейчас, так тем более и для любых возможных планов что-то подкопить на будущее. Нестройные вопли про тяжелый дефицит живой (или, точнее, временно живой) силы любого качества, что несутся с сопредельной территории не первый месяц, получили увесистое подтверждение делом. Ничем кардинальным укровойскам это, разумеется, не поможет: будут ховаться в лопухах примерно с тем же процентом успеха, что и чоловики прочих призывных возрастов. Вот дополнительным фактором их внутреннего прогрева станет обязательно».
«Историк-алкоголик» считает, что дела у Киева совсем плохи:
«В целом понятно, почему в 2022 году призыв на Украине ограничили нижним пределом в 27 лет. Как раз в этой точке и до 20 лет половозрастная пирамида резко утончается – дети общей для Восточной Европы демографической ямы. Поэтому большие военные потери в этом поколении максимально критичны с точки зрения демографии и вообще с социально-экономической точки зрения: просто будет провал сначала 30-летних, а потом среди 40-летних мужчин – самой активной и квалифицированной части населения – двигателей экономики и общественной жизни страны. При этом выезжать им, конечно, не давали – держали в качестве неприкосновенного запаса. И вот кусочек от этого запаса отломили – отломили серьезный кусок будущего. То есть все совсем плохо».
Сенатор Виктор Бондарев привлекает внимание к вранью Зеленского о России:
«Заявление Зеленского о новой волне мобилизации в России – это откровенные фейк и провокация. И перевод стрелок. Ведь именно Украине актуальны все новые и новые волны мобилизации. Уже и возраст призыва в ВСУ по мобилизации снижен с 27 лет до 25 лет. Соответствующий закон позавчера подписал их верховный главнокомандующий Зеленский. Раньше у них была планка с 27 лет, обусловленная важностью сохранения генофонда, ведь на Украине мобилизация далеко не разовая и не частичная, как в России, а фактически тотальная, поэтому "незалежная" теперь рискует попасть в демографическую яму. Личный состав ВСУ ложится сотнями в боях ежедневно. С начала 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч военнослужащих, а всего за время СВО – более 444 тысяч. Такие данные озвучил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу. И они достоверные».
«338» отмечает другие нововведения, помимо снижения мобилизационного возраста:
«Беглое изучение поправок в могилизационное законодательство дает представление о том, что за снижение возраста мобилизации с 27 до 25, а не до 18 лет потенциальные юниты еще должны сказать "спасибо" киевским могилизаторам. Мякотка поправок в другом: существенно снижено количество категорий лиц, которые могут быть забронированы. Отныне на "бронь" рассчитывать могут только силовики и некоторые категории госслужащих. Из этого списка исключены предприниматели, фермеры, изрядная доля бюджетников. Отдельно прошлись по адвокатам и правозащитникам, которые прежде защищали права мобилизуемых: адвокатов также ждут в окопах после ускоренной военной подготовки. Кроме того, базовая военная подготовка для лиц в возрасте до 24 лет будет реализована в добровольно-принудительном порядке. Новое мясо само себя не подготовит. Киевские могилизаторы могут утешать потенциальных юнитов "попадание под призыв не гарантирует что призывник станет пулеметчиком". Но укромобилизованный обязательно станет и пулеметчиком, и штурмовиком, и механиком "Леопарда". Потому что идейные неонацисты закончились или заканчиваются, и нужно новое мясо. Потому что Запад не даст новой помощи без новой мобилизации. Потому что жизни украинцев не важны. Ни для Киева. Ни тем более для Запада».
«РУССКИЙ Z ХАРЬКОВ V» публикует пугающее видео:
«После принятия закона о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ до 25 лет вербовщики устраивают тотальные обыски на въезде в г. Николаев с целью побольше набрать молодого, свежего мяса. Истребление мужского населения Украины поистине выходит на новый уровень».
Атака Израиля на иранское консульство в Дамаске
В понедельник Израиль нанес удар по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске. Погибли 13 человек – 6 сирийцев и 7 иранских военных советников, в том числе командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Мейстер» называет ситуацию патовой:
«Удар Израиля по территории иранского консульства в Дамаске грозит вызвать новое обострение на Ближнем Востоке. Убито 7 офицеров КСИР, среди которых было два генерала, а атака на диппредставительство юридически равна удару по самому Ирану. И хотя некоторые СМИ пишут, что была поражена цель просто рядом с консульством, это мало меняет суть вещей. Сам удар можно считать показательным военно-политическим жестом, демонстрирующим, что Тель-Авив готов идти эскалацию и не боится ни Ирана, ни его прокси-сил в регионе. Однако Тегеран не может не ответить, так как иначе это будет означать потерю лица и подрыв авторитета. При этом от Ирана скорее всего не стоит ждать импульсивных зеркальных действий – именно для непрямого участия в противостоянии с Израилем он и выстраивал структуру прокси-сил. Ответ может быть в усилении атак на Израиль в районе Голанских высот и со стороны Ливана. Это заставит Израиль раздергивать силы в канун готовящейся операции у границы с Египтом, призванной отрезать Газу от соседей. Что, в свою очередь, может увеличить военные потери ЦАХАЛа. Не исключены и новые удары на Красном море по важному израильскому порту Эйлат, в том числе с использованием недавно замеченных у хуситов морских дронов. Широкая сеть прокси позволяет Ирану выбирать направление следующего удара, заставляя Израиль с каждым разом повышать градус противостояния, чтобы "преподать Тегерану урок". Ситуация патовая, так как выхода из разрешения регионального кризиса военными мерами пока не видно».
Журналист Аббас Джума сомневается в военной целесообразности уничтожения консульства:
«На самом деле из-за статуса объекта, по которому был нанесен удар (в Израиле будут заявлять, что объект военный), инцидент можно сравнить с убийством генерала Сулеймани в Багдаде. Очевидно, что подобные провокационные действия Израиля никак не помогут ему на поле боя, не ослабят Иран и не поспособствуют деэскалации напряженности на границе с Ливаном».
Финансист Евгений Коган делает ставку на Израиль:
«Новости вокруг Израиля все тревожнее и тревожнее. Израиль в экстренном порядке мобилизует специалистов по ПВО. Израильские ВВС в настоящий момент находятся в высшей форме готовности. В отдельных районах страны начались сбои в работе GPS. По моему мнению, война еще не началась, но Иран ее уже проиграл. Да, возможны небольшие прокси-войны на Ближнем Востоке, но когда в твоих территориальных водах могут находиться несколько отнюдь не миролюбивых "ферзей", проверять расклад на своей половине шахматной доски совсем не хочется.
«Мышь в овощном» полагает, что Израиль в перспективе может пожалеть о сделанном:
«Нанести удар по дипломатическому представительству одного суверенного государства в столице другого суверенного государства, не находясь в состоянии войны ни с одним из них – такое в современном мире себе могут позволить немногие. Не знаем, специально ли израильские военные целились в консульство Ирана в сирийском Дамаске, или так вышло случайно – но это, по большому счету, не имеет принципиального значения. Даже если предположить, что случилась ошибка – убедить в этом Тегеран вряд ли удастся. Если же исходить из представления о том, что атака была сознательной – то ее негативные последствия для организаторов в перспективе могут перевесить достигнутые результаты. Говорят, что цель любой войны – это мир, лучший чем тот, который существовал до начала боевых действий. И мы пока не видим сценария, при реализации которого Иран был бы готов обеспечить такой "лучший мир" для Израиля».
«Логика Маркова» проводит урок конспирологии:
«Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана в Сирии и убил ключевых иранских генералов. Почему и что будет?
1. Израиль ведет прокси войну против Ирана уже давно. И Иран ведет прокси войну против Израиля. Так что для них это обычное дело.
2. Но сейчас важно, что премьер-министр Израиля может быть свергнут путем досрочных выборов. И вот премьер-министр Израиля пытается организовать обострение с Ираном в дополнение к войне в секторе Газа, чтобы его не свергали.
3. А свергают Нетаньяху США, администрация Байдена. Глава демократов в Сенате Чак Шумер прямо требует от Нетаньяху уйти.
4. Поэтому Израиль может пойти и дальше. И нанести удар по атомным станциям, которые построила Россия для Ирана.
5. Таким образом, Израиль оказывается в конфликте и с Ираном, и с Россией, – главными врагами США.
6. В результате США будут вынуждены не свергать премьер-министра Израиля, а поддержать его».
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