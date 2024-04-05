Телеграм: ранение Чибиса и нелегитимность Зеленского

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Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Главной темой разговора стали попытки западных стран помешать проведению Игр дружбы в России.

«Мюсли вслух» излагают суть разговора:

«Пранкеры Вован и Лексус снова порезвились. В разговоре с ними глава МОК Бах рассказал немало интересного о политике его организации в отношении российского спорта. Не то, чтобы мы раньше питали какие-то иллюзии, но зафиксировать лишний раз не помешает. В частности, Бах признал, что комитет просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их до Олимпиады в Париже. Помимо этого, глава МОК призвал не допустить участия спортсменов из Африки в Играх дружбы в России, а также добавил, что Франция в лице президента Макрона и другие страны ЕС поддержат этот бойкот. И добавил, что в прошлом году перед последними играми БРИКС в Южной Африке его организация позаботилась, чтобы они не имели никакого резонанса в мире спорта. Как видим, современный МОК – это структура, которая подменила суть спорта – быстрее, выше, сильнее – избирательными политическими санкциями и банальной слежкой. Повторим ранее высказанную мысль: надежда на возвращение к идеалам спорта у человечества все еще есть, и называется она Игры Дружбы в России».

Журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова не находит в заявлениях Баха ничего неожиданного:

«Один африканский лидер, временно воплотившись в Вована и Лексуса, переговорил с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Опустим, что Бах в разговоре подтвердил: санкции против российских спортсменов – дело политическое. Это и так всем ясно, как Божий день. А после того, как Израиль со своими флагом и гимном был допущен к Олимпиаде, а Россия за "агрессию против Украины" – нет, стало совсем уж плохим тоном говорить о политической предвзятости МОК. Я бы опустила даже тот отрывок речи олимпийского функционера, где он советует "африканскому лидеру" пытаться всячески мешать проведению Игр дружбы в России. Просит, чтобы страны Африки не отправляли на Игры своих спортсменов, а МОК за это был бы очень "африканскому лидеру" благодарен. Мало того, Бах угрожает – намекает на то, что спортсмены, которые поедут в Россию, в дальнейшем будут отлучены от участия в олимпийских играх. И ничто в его спокойном слегка порозовевшем лице не выдает нервного возбуждения. Только глаза под очками загораются в предвкушении насолить лично Путину».

Канал «Спецоперация на Украине. Правдивые новости» убежден, что Россия вместе со странами БРИКС и другими дружественными государствами должна создать альтернативу МОК:

«Он окончательно себя дискредитировал и изжил. Применяются уже даже не двойные, а многоуровневые стандарты в отношении России. Все эти нейтральные флаги, медали, недопуск российских спортсменов, попытка принудить наших ребят, желающих поехать на Олимпиаду, осудить спецоперацию, дискриминация участников наших международных Фиджитал-игр в Казани или грядущих Всемирных Игр Дружбы в Екатеринбурге – это вообще что? Глава этого моха, простите, МОКа Томас Бах когда-то восхищенно охал и ахал, какие классные объекты построила Россия к Олимпийским Играм в Сочи 2014 года и какой высокий уровень проведения соревнований показала наша страна. Теперь этот же европейский чиновник плачется и треплется о "российской агрессии". Хорошо его расчехлили российские пранкеры Вован и Лексус, полюбуйтесь!»

«Оптимистка в штатском» видит позитивные моменты:

«Факт притеснения и нацисткой фильтрации россиян и белорусов для нас не стал неожиданным, однако узнать техническое описание процесса от фрица Баха было интересно. Еще пришла к выводу, что грядущая так называемая "Олимпиада" – ни что иное, как сборище лиц сомнительного свойства. И там, в Париже, физически небезопасно. Поэтому отсутствие нормальных людей из России и Беларуси на т.н. "Олимпиаде" – безусловное благо».

«РосСкандал» пишет, что российские спортсмены из Крыма отказались ехать на Олимпиаду в Париже:

«Глава Крыма Аксенов поддержал решение спортсменов полуострова не участвовать в парижской олимпиаде. Он обвинил МОК в предательстве олимпийских принципов и превращении в инструмент политической мести. "Они не скрывают свою русофобию, свое расистское отношение именно к нашим спортсменам, к русским, к белорусам. <…> Ехать на олимпиаду не надо. Не понимаю тех, кто так туда рвется", – заявил Аксенов. Полностью согласны! НЕ ПОНИМАЕМ! Зачем туда ехать, особенно после того, как пранкеры Вован и Лексус раскрыли во всей красе всю подлую русофобскую душонку главы МОК Томаса Баха. Эта мерзкая жабень спуталась с укронацистами, чтобы отслеживать патриотические высказывания российских спортсменов! Крымчанам уважуха! А тем атлетам РФ, кто собрался ехать на олимпиаду Баха – самое время одуматься!»

