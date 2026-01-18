Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Сумской области
В Сумской области российские военные поразили аэродром, с которого запускались беспилотники во время атак на российские регионы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Известно, что объект находился в Конотопе. По словам Лебедева, ВСУ использовали этот аэродром для ударов по Курской и Брянской областям.
В Сумской области действуют подразделения группировки «Север». Отмечается, что за минувшие сутки они поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень.
Согласно данным источника, на указанном участке фронта противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад материальных средств.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о взятии под контроль населенного пункта Приволье в ДНР и села Прилуки в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
