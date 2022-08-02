В Литве заявили, что отсутствие российского газа укрепляет нацбезопасность стран
Отсутствие поставок газа из России создает проблемы для стран, закупавших топливо, однако положительно влияет на их национальную безопасность. Об этом заявил советник президента Литвы Кестутис Будрис в эфире радио Žinių radijas.
«То, что не будет российского газа, создает проблемы, но с точки зрения политики, национальной безопасности будет только польза», — считает Будрис.
Советник отметил, что газ РФ был важным компонентом обеспечения энергоносителями, однако «регион выживет и без российского газа».
В апреле Литва на фоне специальной военной операции отказалась от поставок газа из России и перестала использовать топливо для своих потребителей. Также республика прекратила получать российскую нефть, напоминает Ura.ru. Кроме того, в мае власти Литвы отказались от импорта электроэнергии из РФ, пишет «Свободная пресса».
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