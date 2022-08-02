В Литве заявили, что отсутствие российского газа укрепляет нацбезопасность стран

«То, что не будет российского газа, создает проблемы, но с точки зрения политики, национальной безопасности будет только польза», — считает Будрис.

Советник отметил, что газ РФ был важным компонентом обеспечения энергоносителями, однако «регион выживет и без российского газа».

В апреле Литва на фоне специальной военной операции отказалась от поставок газа из России и перестала использовать топливо для своих потребителей. Также республика прекратила получать российскую нефть, напоминает Ura.ru. Кроме того, в мае власти Литвы отказались от импорта электроэнергии из РФ, пишет «Свободная пресса».

