Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины
Партия «Национальное объединение» поддерживает предложения по обучению украинских военных, но только на территории Евросоюза, а не на Украине. Об этом заявила глава правого французского политического объединения Марин Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1.
Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский знает о подобных ограничениях. Ле Пен подчеркнула, что французская сторона выступает против поставок дальнобойных вооружений и отправке войск на Украину.
Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности. В частности, в случае «будущей агрессии» соглашение обязывает ЕС в течение 24 часов провести с Украиной консультации, передает «Радиоточка НСН».
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