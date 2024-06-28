Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский знает о подобных ограничениях. Ле Пен подчеркнула, что французская сторона выступает против поставок дальнобойных вооружений и отправке войск на Украину.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности. В частности, в случае «будущей агрессии» соглашение обязывает ЕС в течение 24 часов провести с Украиной консультации, передает «Радиоточка НСН».

