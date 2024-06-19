Миссия невыполнима: Партия Ле Пен не сможет сформировать правительство на выборах
Наиболее вероятный исход парламентских выборов во Франции – создание Макроном коалиционного правительства, заявил НСН эксперт по Франции Сергей Федоров.
Ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» не сможет победить на предстоящих досрочных выборах во французский парламент, поэтому ей придется вступать в коалицию. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.
Во Франции 30 июня пройдут досрочные парламентские выборы. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об их проведении на фоне успеха крайне правых на выборах в Европарламент. Основной интригой внеочередных выборов является возможная победа крайне правой партии «Национальное объединение». В сентябре 2021 года Ле Пен ушла с поста президента партии, однако остается ее «серым кардиналом». Сейчас партию формально возглавляет 28-летний Жордан Барделла. Федоров считает, что победа «Национального объединения» очень маловероятна.
«Если победой считать получение абсолютного большинства голосов в нижней палате французского парламента, то для этого Ле Пен нужно 288 депутатов. Сейчас у нее 88 депутатов. Для того, чтобы получить абсолютное большинство и сформировать правительство во главе с Жорданом Барделлой, нужно еще 200 человек. Это задача крайне сложная и вряд ли достижимая. Парламентские выборы во Франции в отличие от Европы проходят в два тура, по мажоритарной системе. Во втором туре партия Макрона может объединиться с другой партией, чтобы не пропустить кандидатов от Ле Пен. Поэтому во втором туре представители «Национального объединения» могут очень сильно поредеть», - отметил Федоров.
Самым вероятным исходом этих выборов эксперт по Франции назвал создание правящей коалиции.
«Скорее всего, во Франции ни одна из политических сил не получит абсолютного большинства и им всем придётся думать, какую коалицию создавать. Макрон, в свою очередь, надеется на то, что он не уменьшит свое представительство, а сумеет объединить все силы, которые выступают противниками «Национального объединения». На этой основе он может создать коалиционное правительство со «здоровыми» республиканскими силами, чтобы проводить вместе с ними совместную политику», - подытожил он.
Ранее Федоров в беседе с НСН также заявил, что сторонники Макрона не смогут победить оппонентов на выборах в Национальное собрание.
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