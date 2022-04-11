Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов главы государства, сообщает МВД Франции.

Во Франции явка на президентских выборах составила 65 процентов

По данным ведомства, после подсчёта 100% голосов выяснилось, что баллотирующегося на второй срок французского лидера поддержали 27,84% французов.

Соперником Макрона во втором туре станет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,15% избирателей.

Ранее Ле Пен пообещала в случае победы стать правителем «для всех» граждан, а также повысить уровень безопасности страны, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
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