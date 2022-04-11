Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов главы государства, сообщает МВД Франции.
По данным ведомства, после подсчёта 100% голосов выяснилось, что баллотирующегося на второй срок французского лидера поддержали 27,84% французов.
Соперником Макрона во втором туре станет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,15% избирателей.
Ранее Ле Пен пообещала в случае победы стать правителем «для всех» граждан, а также повысить уровень безопасности страны, сообщает РИА ФАН.
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