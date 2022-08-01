СМИ: стало известно о «ссорах» Шольца и Макрона из-за Путина

По его словам, у европейских политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. Ссора будет осуществляться на фоне поиска нового диалога с Путиным.

Из статьи следует, что Берлин уже начал подавать сигналы о желании изменить отношение к Москве. Так в Германии задержали предназначенный для Киева пакет помощи в размере 9 млрд евро. Кроме того, Берлин не смог передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания.

Ранее Макрон заявил, что отказался объявить Россию «спонсором терроризма». Он отметил, что «Франция не разделяет подобной методологии».

