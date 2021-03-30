Le Monde заявила о расколе в ЕС из-за закупок «Спутник V»

Политический раскол возник в Европе из-за поставок российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V», так как препарат еще не получил одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщает Le Monde.

Как утверждают источники издания, EMA вскоре планирует приступить к переговорам с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который является дистрибьютором «Спутника V».

За использование «Спутник V» выступают ФРГ и регионы Италии. Также Австрия начала переговоры об открытии своей территории завода по производству препарата, отметили собеседники газеты.

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При этом есть страны, которые высказались против использования российской вакцины. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон заявил, что работа фабрик по производству «Спутник V» на территории ЕС ожидается только во втором полугодии. Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что препарат представляет собой “средство пропаганды и агрессивной дипломатии”.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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