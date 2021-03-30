Le Monde заявила о расколе в ЕС из-за закупок «Спутник V»

Политический раскол возник в Европе из-за поставок российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V», так как препарат еще не получил одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сообщает Le Monde.

Как утверждают источники издания, EMA вскоре планирует приступить к переговорам с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который является дистрибьютором «Спутника V».

За использование «Спутник V» выступают ФРГ и регионы Италии. Также Австрия начала переговоры об открытии своей территории завода по производству препарата, отметили собеседники газеты.