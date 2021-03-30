Премьер-министр Словакии ушел в отставку из-за поставок «Спутник V»

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьер-министра республики Игора Матовича и поручила сформировать новое правительство его однопартийцу, министру финансов Эдуарду Хегеру. Об этом пишет ТАСС.

Отставка Матовича произошла на фоне правительственного кризиса, вызванного заключением контракта на поставку вакцины «Спутник V». до того, как российский препарат получил одобрение в ЕС.

Две партии из правящей коалиции потребовали отставки премьер-министра из-за того, что он не согласовал решение о поставках «Спутник V» с президентом и коллегами в кабинете министров. Глава Минздрава Марке Крайчи и еще несколько министров также уволились.









