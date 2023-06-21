ЛДПР выдвинула Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы
21 июня 202311:56
Столичное отделение партии ЛДПР выдвинуло вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом на выборы мэра Москвы. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Егор Анисимов.
Соответствующее решение приняли на внеочередной конференции отделения ЛДПР.
«По результатам тайного голосования кандидатура Чернышова набрала достаточное количество голосов и выдвинута кандидатом в мэры», — цитирует Анисимова ТАСС.
Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru