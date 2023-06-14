Собянин лично подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы
Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения кандидатом на выборы мэра Москвы, сообщает пресс-служба московского правительства.
Отмечается, что действующий глава столицы лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения об имуществе и доходах, а также другие необходимые документы, которые были приняты председателем комиссии Ольгой Кирилловой, заместителем председателя Дмитрием Реутом и членом комиссии Римой Кузнецовой.
После проверки документов Собянину было выдано письменное подтверждение и справка-разрешение на открытие специального избирательного счёта, предназначенного для создания и формирования избирательного фонда кандидата.
В пресс-службе напомнили, что выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября, принять участие в голосовании все совершеннолетние жители столицы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы и окажет ему поддержку на грядущих выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru