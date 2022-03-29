ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
Депутаты ЛДПР направила вице-премьеру РФ Александру Новаку предложение остановить транзит газа через Украину в Европу до окончания спецоперации, сообщает ТАСС.
Во фракции отметили небезопасность поставок газа «по территории, где идут боевые действия».
Также подчёркивается, что военнослужащие Украины применяют пытки и «нарушают международное гуманитарное право», а украинские власти заявляют о намерении «уничтожить всё русское, что отвечает всем признакам геноцида».
«Мы не должны финансировать такой режим, оплачивая транзит газа через Украину», - заключили в ЛДПР.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, сообщает RT.
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