Лаврову события в Грузии напомнили киевский майдан

Лавров утверждает, что акции протеста в Грузии «оркестрируются» извне. Министр заявил, что это можно объяснить желанием создать «раздражитель у границ России».

«На Западе ждали предлога, чтобы "вцепиться" в Россию», - заявил Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения «ни по сути, ни по форме» к России. По мнению Пескова, что «чья-то видимая рука» старательно пытается добавить к волнениям в Грузии антироссийские элементы. Он отметил, что в Кремле «внимательно, с озабоченностью наблюдают за провокациями», передает НСН.

