Лаврову события в Грузии напомнили киевский майдан

События в Грузии очень напоминают киевский майдан. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, законопроект об иностранных агентах «был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти».

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Лавров утверждает, что акции протеста в Грузии «оркестрируются» извне. Министр заявил, что это можно объяснить желанием создать «раздражитель у границ России».

«На Западе ждали предлога, чтобы "вцепиться" в Россию», - заявил Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах в Грузии не имеет отношения «ни по сути, ни по форме» к России. По мнению Пескова, что «чья-то видимая рука» старательно пытается добавить к волнениям в Грузии антироссийские элементы. Он отметил, что в Кремле «внимательно, с озабоченностью наблюдают за провокациями», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГрузияМИД РФСергей Лавров
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