Лавров: зерновая сделка не функционирует в случае отсутствия прогресса
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в случае отсутствия прогресса в реализации зерновой сделки Россия будет считать, что сделки не существует.
«Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка) больше не функционирует», - отметил дипломат.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия против расширения перечня экспортируемых товаров или числа портов в рамках зерновой сделки.
В МИД России ранее объявили о продлении зерновой сделки до 17 июля. В ведомстве призвали решить все проблемные вопросы договоренности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru