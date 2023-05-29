Лавров: зерновая сделка не функционирует в случае отсутствия прогресса

«Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка) больше не функционирует», - отметил дипломат.



Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия против расширения перечня экспортируемых товаров или числа портов в рамках зерновой сделки.

В МИД России ранее объявили о продлении зерновой сделки до 17 июля. В ведомстве призвали решить все проблемные вопросы договоренности, передает «Радиоточка НСН».