Кремль назвал условия, на которых была продлена зерновая сделка
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз продовольствия из портов Украины, продлена на два месяца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О продлении соглашения стало известно накануне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва согласилась на такой шаг, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договора.
«Принято решение ... продолжать эту черноморскую сделку на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием Турции, Украины и ООН», — подчеркнул представитель Кремля.
Как отметил Песков, говоря о возможности подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, прорабатываются «эквивалентные разблокированию» варианты. Пресс-секретарь указал, что есть надежды на урегулирование вопроса. При этом продолжается работа по решению проблем с поставками российского аммиака.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru